Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne verdiği mülakatta, ana muhalefet partisi içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tüm tarafları birlik dilini kullanmaya çağırdı.

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaparak şunları kaydetti;

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır. CHP'de ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum. Beklentimiz bölünmüş CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir.

Bahçeli, sembolik bir tarihe dikkati çekti. MHP Lideri, "Kongre, partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de olabilir." ifadesini kullandı.