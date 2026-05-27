27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
  • MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye kurultay önerisi! Tarih verdi
MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye kurultay önerisi! Tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü önerdi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 06:31
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne verdiği mülakatta, ana muhalefet partisi içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tüm tarafları birlik dilini kullanmaya çağırdı.

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaparak şunları kaydetti;

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır. CHP'de ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum. Beklentimiz bölünmüş CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir.

Bahçeli, sembolik bir tarihe dikkati çekti. MHP Lideri, "Kongre, partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de olabilir." ifadesini kullandı.

