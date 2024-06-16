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  • MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur ittifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur ittifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz.' dedi.

16 Haziran 2024 Pazar 07:08 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur ittifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş' in kabrini ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* (CHP)Geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar fakat toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar

* Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz.

* Biz ne kerpiçiz, ne toprağız, biz kaya gibi bir Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur, fakat sonuç vermez.

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