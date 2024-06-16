MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur ittifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş' in kabrini ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* (CHP)Geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar fakat toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar

* Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz.

* Biz ne kerpiçiz, ne toprağız, biz kaya gibi bir Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur, fakat sonuç vermez.