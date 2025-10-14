MHP Lideri Bahçeli'den Gazze mesajı... ''Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Değerli vekiller, saygıdeğer misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, grup toplantımızın başında sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı hasretle selamlıyorum.

Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, istismar yerine iş birliği, imtiyaz yerine eşitlik, baskı yerine hür irade her sorunu çözecek tariftir.

Eski defterleri karıştırırsak müflis tüccar durumuna düşeriz,. Gönüllere ulaşırsak kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Türk ve Türkiye Yüzyıl'ındaki dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlakidir.

Gönüllerle kavuşursak, milli birlik ve kardeşliğimizi güçlü şekilde pekiştiririz. Bizim gayemiz de budur.

Türkiye Yüzyılı'nda sürüp giden dipsiz tartışmaları mutabakata bağlamanın hedefindeyiz. Bu hedef ahlaki ve insan merkezlidir.

Sanal ve sahte içerikten münhem olan Türk ve Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir.

Cemevi'nin ibadethane olarak tescili konusunda atılgan olmak, engelleri birer bire kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi-İslam inancına sahip kardeşlerimizin Cemevi'ni ibadethane olarak görmelerine saygı duymak lazımdır.

Tarih sayfalarını biraz karıştırırsanız zulmün hiçbir zaman kalıcı olmadığını, zalimlerin lekeli hayatlarının perişanlıkla sonlandığını görürsünüz.

Gönül rahatlığıyla vicdan huzuruyla dahası samimiyetle diyorum ki, hem Aleveyiz hem Sünni hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir.

Temennimiz ateşkesin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin ithamında kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yerleşmesi ve herkesçe tasdik edilmesidir. 3-5 esir takası yaşandı diye davul zurna çalmanın bir alemi yoktur.

Ey Soykırımcı Siyonist barbarlık, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Önünde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan Vandallar hesap verecekler, Gazzeli şehitlerin kanlarının misliyle bedelini ödeyeceklerdir.

Orta Doğu fırtınalı atmosferinden kurtulacaktır. Gazzenin huzur, güvenlik ve istikrar amacının yanında sivil, diplomatik koordinasyonunu sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan Uluslararası Görev ve İstikrar gücünün içinde Türkiye'nin yer alması katkı sağlayacaktır.

CHP Genel Başkanı bize geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, nöbet geçiriyormuş gibiydi. Özgür Bey'in yaptığı çirkin siyasetin bizim nazarımızda delikli kuruşla bir ederinin olamayacağını hatırlatıyorum.

Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde elbette beklemiyoruz ancak herkesi ve özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize "gencecik cesetler" demek doğru söz değildir.

Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye ve Türk milletine muhalefeten yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır.