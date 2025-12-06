İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den ''İBB soygunu'' çıkışı... ''Milli hafızaya bıçak gibi saplandı''

MHP Liderlik Okulu'nun 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türk futboluna ve hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin neden olduğu ahlaki krizin üzerine kafa yormamız gerekli değil midir? Yalan, dolan, iftiradan medet umarak siyasi diyalogları tıkamak bir ahlaki kriz değil midir? Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet iddiaları ahlak krizi değil midir? İBB soygunu, milli hafızaya mıh gibi yerleşen ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak, yargı mensuplarımıza saldırmak hem adalet hem ahlak krizi değil midir?' ifadelerini kullandı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Liderlik Okulu'nun 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.

Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

DİSTOPİK TOPLUM ÜZERİMİZE GELMİYOR MU?

Bugünkü batılı hayat, batılı olduğu kadar sosyal ve ekonomik tarzıyla büyük çapta tatminsizliklere yol açmaktadır. İnsan yiyip içen, bohem bir hayatta sürüklenen, yapay zekadan sosyal medyanın zehriyle bir nevi zombiye dönen, bir birini boğazlayan varlık haline gelmektedir. Asıl felaket bu değil midir? İnsanların sefil, şiddet sever, manevi değerlerden uzak bir hayat sürdürdüğü distopik toplum üzerimize gelmiyor mu?

AHLAK KRİZİ DEĞİL MİDİR?

Türk futboluna ve hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin neden olduğu ahlaki krizin üzerine kafa yormamız gerekli değil midir? İnsanların birbirlerini boğazlamaları ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan, iftiradan medet umarak siyasi diyalogları tıkamak bir ahlaki kriz değil midir? Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet iddiaları ahlak krizi değil midir? İBB soygunu, milli hafızaya mıh gibi yerleşen ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak, yargı mensuplarımıza saldırmak hem adalet hem ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çeteler, çocuk yaştaki çocukların sahaya sürülmesi, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanetleri çalmak bir ahlak krizi değil midir?

