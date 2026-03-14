MHP Lideri Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı

Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, 'Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum' dedi.

ABDULLAH POLAT14 Mart 2026 Cumartesi 16:33
MHP Lideri Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

Merhum Ortaylı Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi.

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti.

Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şâd olsun diyorum."

