MHP lideri Bahçeli'den Kahtalı Mıçe için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan Mustafa Aslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli paylaşımında, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadelerini kullandı.