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MHP lideri Bahçeli'den Kahtalı Mıçe için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ve hayatını kaybeden ses sanatçısı Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diledi.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'den Kahtalı Mıçe için taziye mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan Mustafa Aslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli paylaşımında, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

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