MHP Lideri Bahçeli'den Milli Takım'a tebrik: Göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldiğini anımsattı.

Ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımı'nı gönülden tebrik ederek, bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğuna adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye'nin olsun."