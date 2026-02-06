MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Hiçbir felaket Türk milletini yolundan çevirmemiştir. Bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Devlet-millet dayanışma gösterdik.

Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başarmış Türk milletinin, teklemesi, tökezlemesi ve mağnen yıkıma uğraması mümkün ve muhtemel değildir.

Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket, hiçbir musibet Türk milletini tarihsel seyrü seferinden geri çevirmemiştir.

Varsın onlar (muhalefet) Cumhur İttifakı olarak biz de hizmete ve nerede mazlum insanımız varsa kol kanat germeye ant olsun devam edeceğiz.

Devlet nerede diye soran mevzuhur soytarılara, hamdolsun, bakmasını ve görmesini bildikten sonra devlet her yerde olduğunu gösterip ispat etmiştir.

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır.

Ellerinde imkân olsa kümes bile yapamayacak olanlar, 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar? Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar? Onların hayali, bizim gerçeğimizdir.