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MHP Lideri Bahçeli'den MYK üyesi Uçak'a jest

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobiller arasında bulunan 1978 model cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den MYK üyesi Uçak'a jest
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 CCC 001 plakalı cipini MYK üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, cipi Ali Uçak'a teslim etti.

'GÖZÜM GİBİ BAKACAĞIM'

Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" dedi.

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