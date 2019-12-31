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Son dakika... MHP Lideri Bahçeli'den önemli mesajlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır

31.12.2019  13:13 - Güncelleme: 31.12.2019  13:14

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır

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