31.12.2019 13:13 - Güncelleme: 31.12.2019 13:14

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır

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