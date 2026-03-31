MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Emperyalist güçler insani duyarlılıkları yok saymaya ya da ortadan kaldırmaya çalışarak ağını genişletme çabasındadır. Maalesef bu gelişmeler Müslüman coğrafyaların adeta kaderi haline gelmiştir. Aktörler ve araçlar değişse de taraflar değişmiyor. Bir yanda sömürgeciler bir yanda mazlumlar. İdeolojik saplantıların ve Teolojik saplantıların hüküm sürdüğü İsrail'de istikrarsız, güvensiz ve marjinalize edilmiş gruplarla çatışmaların söz konusu olduğu bir durum vardır.

İsrail Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan başta olmak üzere saldırgan politikalarla bölgeyi çevrelemiştir. ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı büyük bir öfkeye neden olmaktadır.

"İRAN'IN YANINDAYIZ"

Dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Eğer bir rejim değişecekse İsrail'de olmalıdır. Siyonist zalimliğe karşı İran'ın yanındayız.

Savaşları bitireceğim diye iktidara gelen Trump, tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanı ile bitirme telaşındadır. Böyle bir ABD'nin düzen, refah vadetmediği ortadadır.