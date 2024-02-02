MHP Lideri Bahçeli'den Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hocamızla Sayın Alev Alatlı hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."