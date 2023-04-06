İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2573
  • EURO
    20,9941
  • ALTIN
    1244.78
  • BIST100
    4919.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması
Güncel

MHP Lideri Bahçeli'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, 'Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti' diye konuştu.

6 Nisan 2023 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması
ABONE OL

Basın mensuplarının karşısına geçerek zehir zemberek bir açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında bir değerlendirmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"MERTÇE TEPKİSİNİ GÖSTERDİ"

Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ne CHP'den ne de İYİ Parti'den hiçbir itiraz gelmedi. Rahatsız olmadılar. Bilakis bıyık altından güldüler. CHP'nin PKK'yla ve HDP'yle birlikteliği tescillendi. İYİ Parti'nin ve diğer zillet partilerinin PKK'yla ve HDP'yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

"NASIL İZAH VE İFADE ETMELİ?"

Zamanında MHP'den ayrılan ve İYİ Parti'ye katılanların terörü destekleyenlerin arasına düştüklerini ifade eden Bahçeli, "MHP'yi PKK'ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli? Bu kadar devşirilmiş bir siyasetin ülkemize sağlayacağı en küçük bir şeyden bahsetmek akıl karı mı? Ya CHP'yi nasıl tarif edelim? Aziz Atatürk'ün partisini bölücü teröre rehin bırakanları nasıl tanımlayalım? CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.