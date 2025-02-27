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MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, 'Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum' dedi.

IHA27 Şubat 2025 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara cevap
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

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