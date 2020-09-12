MHP Lideri Devlet Bahçeli: 12 Eylül zulümdür

MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.
12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir
12 Eylül Darbesi ülkenin on yıllarını çalmış, milli hakimiyeti çoraklaştırmıştır.
Meclis’in kapatılması siyaset dışı arayışları tetiklemiştir.
Darbe uzun yıllar süren travmalara adeta kaldıraç olmuştur
Türkiye planlı eylemlerle adım adım darbeye götürülmüştür
Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir
Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir
Çok karanlık bir gel git süreci yaşanmıştır