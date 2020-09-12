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MHP Lideri Devlet Bahçeli: 12 Eylül zulümdür

MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Bahçeli, '12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir' dedi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:24
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MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

İŞTE MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir

12 Eylül Darbesi ülkenin on yıllarını çalmış, milli hakimiyeti çoraklaştırmıştır.

Meclis’in kapatılması siyaset dışı arayışları tetiklemiştir.

Darbe uzun yıllar süren travmalara adeta kaldıraç olmuştur

Türkiye planlı eylemlerle adım adım darbeye götürülmüştür 

Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir

Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir

Çok karanlık bir gel git süreci yaşanmıştır

AYRINTILAR GELİYOR....

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