Mersin MHP milletvekili adayları, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 'Cumhur ittifakı'nı destekleyecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Peki MHP Mersin Milletvekili aday listesinde hangi isimler var? İşte MHP'nin Mersin'de milletvekilliğine aday gösterdiği isimler
MHP 2023 MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
MHP'nin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi için belirlenen Milletvekili adayları belli oldu. Siyasi partiler seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu kapsamda MHP'nin Mersin'den aday gösterdiği milletvekili listesindeki isimler belli oldu. İşte MHP Mersin milletvekili adayları
1 LEVENT UYSAL
2 SERDAR SOYDAN
3 MUSTAFAAKIN
4 OLCAY KILAVUZ
5 MEHMET ŞAHİN
6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
7 MUSTAFA YAŞAR
8 KIVANÇ DERYA
9 ZEYNEL KORKMAZ
10 FERDA ER
11 FATİH ÖNGE
12 ALİ ARI
13 ALİ KAYA