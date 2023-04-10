Mersin MHP milletvekili adayları, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 'Cumhur ittifakı'nı destekleyecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Peki MHP Mersin Milletvekili aday listesinde hangi isimler var? İşte MHP'nin Mersin'de milletvekilliğine aday gösterdiği isimler

MHP 2023 MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



MHP'nin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi için belirlenen Milletvekili adayları belli oldu. Siyasi partiler seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu kapsamda MHP'nin Mersin'den aday gösterdiği milletvekili listesindeki isimler belli oldu. İşte MHP Mersin milletvekili adayları

1 LEVENT UYSAL

2 SERDAR SOYDAN

3 MUSTAFAAKIN

4 OLCAY KILAVUZ

5 MEHMET ŞAHİN

6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7 MUSTAFA YAŞAR

8 KIVANÇ DERYA

9 ZEYNEL KORKMAZ

10 FERDA ER

11 FATİH ÖNGE

12 ALİ ARI

13 ALİ KAYA

AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti aday listesi (tam liste)