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MHP Şanlıurfa il teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2026 Cuma 15:23 - Güncelleme:
MHP Şanlıurfa il teşkilatı feshedildi
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Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır.

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