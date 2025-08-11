İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7199
  • EURO
    47,5173
  • ALTIN
    4401.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü unutmadı: Rahmet ve minnetle anıyoruz
Güncel

MHP, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü unutmadı: Rahmet ve minnetle anıyoruz

MHP, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayımladı.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
MHP, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü unutmadı: Rahmet ve minnetle anıyoruz
ABONE OL

MHP, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayımladı.

"RAHMET MİNNETLE ANIYORUZ"

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.