MHP, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü unutmadı: Rahmet ve minnetle anıyoruz

MHP, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.