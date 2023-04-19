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MHP yeni miting takvimini açıkladı

MHP, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen yeni miting takvimini açıkladı.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 00:42 - Güncelleme:
MHP yeni miting takvimini açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14 Mayıs seçimleri için hazırladığı miting takvimini paylaştı.

Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen mitinglere tekrar başlanacağını belirtilirken seçim takvimi: "24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın" şeklinde sıralandı.

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