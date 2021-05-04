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MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi! AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

04 Mayıs 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 14:02
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur." dedi.

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