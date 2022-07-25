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MHP'den 2023 hamlesi!

MHP'nin, 4 Eylül'den itibaren '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları yapacağı bildirildi.

AA25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
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Partiden yapılan açıklamada, MHP'nin, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı vurgulandı.

Bu kapsamda 29 Temmuz'dan itibaren "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sivas Kongresi'nin ruhuyla, Sivas ili merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecek." denildi.

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