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MHP'den Altaylı ve Saymaz'a suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 15:10 - Güncelleme:
MHP'den Altaylı ve Saymaz'a suç duyurusu
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Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan yalan üzerinden sürdürülen dezenformasyonla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının tespitleri ve kamuoyunu bilgilendirmesinin akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Soruşturma başlatılmasına ilişkin "Dezenformasyonla mücadele anlamında sergilenen müspet ve saygın bir gelişme olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Sayın Genel Başkanımız, partimiz ve dava arkadaşlarımız hakkında sürdürülen ve sürdürülecek her türlü yalan ve iftiraya dayalı yayınları dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz. Sistemli bir şekilde yalan ve iftiralar ile dezenformasyon oluşturarak hareket eden ve bu kirli eylemlerini basın kimliği arkasında gizlenerek sürdürenler hakkında hukuk nezdinde hesaplaşacağız. Bu kapsamda Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile beraber, ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz."

Altaylı ve Saymaz'a soruşturma

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