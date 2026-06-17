İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3239
  • EURO
    53,8556
  • ALTIN
    6480.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP'den AP'nin raporuna tepki: Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin haddi değil
Güncel

MHP'den AP'nin raporuna tepki: Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin haddi değil

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfıyla ilgili raporuna tepki göstererek, 'Türkiye'ye parmak sallayarak istikamet çizmek kimsenin haddi değildir. AP'yi bu taraflı ve vizyonsuz tutumundan derhal vazgeçmeye, Türkiye'ye ve Ülkü Ocakları'na karşı yürüttüğü asılsız karalama kampanyasına son vermeye davet ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
MHP'den AP'nin raporuna tepki: Türkiye'ye parmak sallamak kimsenin haddi değil
ABONE OL

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin Türkiye raporu taslağında, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı hedef alan yaptırım çağrısını "akıl tutulması" ve "açık bir ikiyüzlülük örneği" olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun öncelikle Avrupa'da yükselen ırkçılık ve azalan insani değerler üzerine kafa yorması gerektiğine işaret eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Raporda yer alan 'siyasi şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılık' gibi iddialar mesnetsiz, dayanaksız ve maksatlı birer yalandan ibarettir. Terör örgütlerine sığınak olanların Türk milliyetçilerini hedef alması, asıl niyetin Türkiye'nin milli bütünlüğünü yıpratmak olduğunu tescillemiştir. MHP ve Ülkücü Hareket, uluslararası arenada sahnelenen bu kirli senaryolara ve haksız ithamlara asla geçit vermeyecektir. Türkiye'ye parmak sallayarak istikamet çizmek kimsenin haddi değildir. AP'yi bu taraflı ve vizyonsuz tutumundan derhal vazgeçmeye, Türkiye'ye ve Ülkü Ocakları'na karşı yürüttüğü asılsız karalama kampanyasına son vermeye davet ediyoruz. Ülkü Ocakları bizim göz bebeğimizdir. Ülkü Ocakları, asil Türk gençliğinin milli ve manevi hamurudur, hiçbir uluslararası yapının asılsız ithamlarıyla gölgelenemez."

  • MHP Genel Sekreteri
  • AP raporu tepkisi
  • Ülkü Ocakları kınama

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.