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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine bugün mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Çelik Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haber Merkezi-AA6 Şubat 2025 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi
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MHP'den yapılan ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in isimlerinin yer aldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

AK PARTİ: EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini sunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.

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