MHP'den birlik çağrısı: Türkiye hayati bir dönemeçte

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Yalçın, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde attığı "tehditkar adımlarla" yerkürede güç dayatmaya ve hegemonik baskı kurmaya matuf yeni bir tür sömürgecilik trendi başlattığını belirtti.

Yalçın, "ABD yönetimi uluslararası hukuk normlarını çöpe atmış, gücü gücü yetene döneminin kapılarını ardına kadar açmıştır." ifadesini kullandı.

Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Akdeniz'e, Ege'den Kızıldeniz'e uzanan geniş coğrafyada kan ve barut kokusunun hakim olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye'nin ateş çemberiyle çevrelendiğini ifade etti.

Böyle muhataralı bir konjonktür ve zeminde, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün her zamankinden daha büyük önem arz ettiğinin altını çizen Yalçın, böylesi dönemlerde, tezleri ve ülküleri kuvvetli, hedefleri yüksek siyasi partilerin, ülkelerinin kaderi üzerinde etkin ve tayin edici roller üstlendiğini belirtti.

- "TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KAMİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ, MİLLİ DEVLET YAPISINI GÜÇLENDİRECEKTİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mevcudiyetinin millete güven ve ümit verdiğini ifade eden Yalçın, "Bölgemizde ve dünyadaki endişe verici gelişmelere rağmen sayın Genel Başkanımızın attığı Terörsüz Türkiye adımıyla herkes rahat bir nefes almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye olgusu, iç ve dış tehditlerin getirdiği kara bulutları dağıtmış, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıklamasında şu görüşlerini de ifade etti:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik teamülleri ve uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek güç odaklı siyasete ağırlık vermesi, Terörsüz Türkiye hamlesinin değerini katbekat arttırmıştır. Yerkürenin huzur ve sükununu, ülkelerin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden Amerikan pişkinlik ve küstahlığı, Türkiye'nin, kendine yeni bir yol çizmesinin zaruretini yeniden hatırlatmıştır. Bir kez daha anlaşılmıştır ki Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını güçlendirecektir. Başını ABD'nin çektiği yeni vurgun ve talan düzeninde, milli devlet yapıları ve silahlı kuvvetleri güçlü olan ülkeler ayakta kalacaklardır. Türkiye geçmişte nasıl emperyalizmin oyunlarını bozmuşsa bugün de aynı celadet ve kudreti izhar edecektir."

Türkiye'nin, Bilge Kağan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Atatürk'ün yolundan gideceğini, adil bir dünya düzeni kurulması, barış ve diyalog ikliminin egemen kılınması için çaba göstereceğini kaydeden Yalçın, Türkiye'nin mazlum milletlere numune-i imtisal olmaya devam edeceğini belirtti.

- "MHP KADROLARI, TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN DEĞER VE ÖNEMİNİ KİTLELERE ANLATMAK İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ"

Yalçın, Terörsüz Türkiye hamlesiyle, sadece Türkiye'yi ve bölgesini değil, dünyayı da küresel çıkmazdan kurtaracak, beşeriyete rehberlik edecek bir kutlu kervanın yola çıktığını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye, yeni bir Ergenekon'dan Çıkış hamlesidir." dedi.

"Türkiye'yi Ergenekon'dan çıkarıp milletimizin yeni bir mesut ve müreffeh hayata başlamasının yolunu açacağız." ifadesini kullanan Yalçın, MHP kadrolarının Terörsüz Türkiye'nin değer ve önemini kitlelere anlatmak için çoktan yollara düştüğünü ifade etti.

Yalçın, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet toplantılarına işaret ederek, yeni yılda da MHP teşkilatlarının ara vermeden faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

- "TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ, MİLLİYETÇİ-MUHAFAZAKAR KİTLELERİ BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Aleyhimizdeki algı operasyonları boşa çıkarılacaktır. Milletimizin Terörsüz Türkiye adımına yurt çapında verdiği desteğin kalıcı olması için gece gündüze katılarak çalışılacaktır." ifadesini kullanan Yalçın şunları kaydetti:

"Türk milliyetçileri başka parti ve oluşumlarda macera aramamalıdır. Küçük hevesler ve baş olma sevdasıyla birlik ve bütünlüğümüze zarar verenlere, düşmanın ekmeğine yağ sürenlere prim verilmemelidir. Bütün millet sevdalılarına bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye ve dünya hayati bir dönemeçtedir. Birlik ve bütünlük içinde olmayan milletlerin sonu uçurumdur. Dönemeci, güç birliği ederek geçmek zorundayız. Bu vesileyle bütün Türk milliyetçilerini, milliyetçi-muhafazakar kitleleri bir ve beraber olmaya, birleşmeye davet ediyoruz."