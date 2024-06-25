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MHP'den CHP'ye geçen belediyeden tepki çeken adım! Ücretsiz spor salonu aidata bağlandı

MHP'li Etimesgut eski Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aidata bağlandı.

25 Haziran 2024 Salı 07:52 - Güncelleme:
MHP'den CHP'ye geçen belediyeden tepki çeken adım! Ücretsiz spor salonu aidata bağlandı
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Etimesgut eski Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ile Etimesgut Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aylık 750 Türk lirası aidata bağlandı.

Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ise Etimesgut Belediyesi'ne halka verilen hizmetin ücretsiz olması gerektiğini bildirerek projeye yönelik tahsis ettiği antrenörleri geri çekti.

Erdal Beşikçioğlu

Yeni uygulama tepki çekti.

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