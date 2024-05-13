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Güncel

MHP'den CHP'ye geçen belediyenin ilk icraatı Türk Bayrağı Anıtı'nı kaldırmak oldu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından MHP'den CHP'ye geçen Silifke Belediyesi yönetimi tepki çeken icraatlarına bir yenisi daha eklendi. İlçede bulunan bayrak anıtını söken CHP'li yönetim, anıttaki Ay ve Yıldızı belediyeye ait şantiyeye attı.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
MHP'den CHP'ye geçen belediyenin ilk icraatı Türk Bayrağı Anıtı'nı kaldırmak oldu
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CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut göreve gelir gelmez uygulamalarıyla tepki çekiyor. Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başlayarak önceki dönemde işe alınan işçileri çıkarmaya başlayan CHP'li Turgut, belediye iştirakı şirkete de kuzenini atayarak tepkilerini üstüne çekmişti.

Sabah'ın haberine göre, CHP'li Turgut son olarak Silifke Meydanı'nda bulunan bayrak anıtını da geçtiğimiz günlerde sökerek ormanlık alanda bulunan şantiyeye attı.

Ormanlık alana atılmış halde Ay yıldızı gören vatandaşlar, bayrağın simgesine yapılan bu harekete tepki gösterdi.

MHP'li Belediye Başkanı Sadık Altınok'un yaptığı Silifke'lilerin gözdesi haline gelen ilçesinin göbeğinde ki 'Türk Bayrağı Anıtı'nı, görevi devralan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut göreve geldikten sonra kaldırıp belediyenin asfalt şantiyesinde yere atıldığı ortaya çıktı.

"SİLİFKE DÜŞMAN İŞGALİNE UĞRASAYDI, ANCAK BENZERİ BİR MANZARA YAŞANABİLİRDİ"

Silifkeliler sosyal medyadan olaya tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaşlardan biri sosyal medya hesabından "Mart 2024 Belediye seçimlerinde Mersin/Silifke Belediye yönetimi MHP'den CHP'ye geçmiştir. İlçe merkezine MHP'li idare zamanında dikilen ay yıldızlı anıt, CHP idaresi tarafından sökülerek ormana atılmıştır. Silifke düşman işgaline uğrasaydı ancak benzeri bir manzara yaşanabilirdi. Silifkeliler nasıl seçiminizden memnun musunuz?" diyerek tepkisini gösterdi.

Diğer bir vatandaş ise; "Arkadaşlar, Silifke Belediyesi'nde ay yıldızlı anıt CHP'li belediye kaldırmış lütfen sesiz kalmayalım bunu yayalım yerine konsun" diyerek tepkisini anlattı.

  • Silifke Belediyesi
  • Türk Bayrağı Anıtı

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