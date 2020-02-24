İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1549
  • EURO
    6,6643
  • ALTIN
    334.04
  • BIST100
    114099
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP'den HDP'nin kongresine katılan CHP'ye tepki: Yaşanan saygısızlıklara karşı sustunuz
Güncel

MHP'den HDP'nin kongresine katılan CHP'ye tepki: Yaşanan saygısızlıklara karşı sustunuz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, hafta sonu düzenlenen HDP Kongresi'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun kongrede yaşanan saygısızlıklara karşı sustuğunu belirterek tepki gösterdi.

IHA24 Şubat 2020 Pazartesi11:41 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:45

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu düzenlenen HDP Kongresi’ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun kongrede yaşanan saygısızlıklara karşı sustuğunu belirterek, "Hafta sonu düzenlenen HDP Kongresi’ne Kılıçdaroğlu’nun CHP’sini temsilen, 9 Ocak 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği oylamalarında HDP saflarına oturmak suretiyle HDP-CHP iş birliğini ifşa eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu katılmıştır. Kongre salonunda İstiklâl Marşımızın okunmamış olması, Kandil’in siyasi şubesi olan HDP’nin geleneği hâline gelmiştir. Peki, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan yardımcısı olan zat İstiklâl Marşımızın okunmamasına bir tepki göstermiş midir? Aynı CHP’li temsilci milletimizi bölmeyi, devletimizi yıkmayı amaçlayan teröristler ’devrim şehidi’ olarak anılıp bu leşlere saygı duruşunda bulunulduğu esnada ne yapmıştır? Ayağa kalkıp ihanete iştirak etmiş midir? Yoksa bu rezilliğe tepki gösterip salonu terk etmiş midir?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin beka mücadelesinde daima karşı cephede yer aldığını ve milli meseleleri sömürü hâline getirmeyi siyaset zannettiğini kaydeden Büyükataman, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 8 Mayıs 2019 yaptığı konuşmadaki, “CHP Genel Başkanı ve sözcüleri önde T.C. tabelasını asarlar, arkada ‘YPG bize mi saldıracakmış’ diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta T.C. tabelası koyarlar, arkada HDP’yle buluşurlar, Kandil’in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde Kuvay-i Milliye pozu verirler, arkada kuvay-i melanete kucak açarlar. Çünkü önde başka, arkada başkalar. Önce T.C.’yi asarlar, sonra da hıyaneti askıya çıkarırlar” sözlerini hatırlattı.

Ali Koç taraftarların arasına daldı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu
Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.