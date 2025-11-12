MHP'den İYİ Parti'ye sert tepki: İP'ini emperyalizmin kuyruğuna bağlamış

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmasına tepki göstererek, "İP Genel Başkanı, dağılmak üzere olan partisini toparlamak için çareyi Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye saldırmakta arıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İP Genel Başkanı, dağılmak üzere olan partisini toparlamak için çareyi Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye saldırmakta arıyor. Üst üste gelen istifalarla ayarları iyice bozulan Dervişoğlu, sallanan koltuğunun üzerinde dalından kopmuş yaprak misali rüzgar nereden eserse oraya savruluyor. Bu savruluşunu milliyetçilik diye pazarlamaya çalışırken, çok bağırıp az satan bir işportacıyı andırıyor. Başarısız miting denemeleri ile milletin uyarı şamarını yiyen Dervişoğlu, Milliyetçi Hareket Partisinin milletle kucaklaştığı 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerinden de son derece rahatsız oluyor. Elbette bu buluşmalardan rahatsız olmasına şaşırmıyoruz. Çünkü kendisi siyaseti sosyal medya sınırları içerisinde sanıyor, milletten kopmuş sanal bir gerçeklikle kendisini ve avanesini oyalayıp kumda oynuyor."

MHP'nin memleketin en ücra köşesinde her vatandaşa ulaşıp, Terörsüz Türkiye hedefini anlattığını, vatandaşların derdini dinlediğini, sıkıntıları çözmek için çözüm aradığını belirten Büyükataman, "Defalarca söyledik yine söylüyoruz, Terörsüz Türkiye hedefimiz hiçbir pazarlığa kapı aralamamıştır, üniter devlet yapısının ve Türk milletinin egemenlik haklarının tartışılması asla söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

- "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE İFTİRALARLA SALDIRMAKTADIR"

Büyükataman, MHP'nin Türk milleti ile konuşamayacağı, milletin kabul etmeyeceği hiçbir işin içinde olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kapalı kapılar ardında pazarlık yapıp, millet menfaatlerini hiçe sayma konusunda sicili kabarık olan İP Genel Başkanı ise milletin tasasını, kaygısını, sıkıntısını zerre kadar umursamayan bir anlayışla cevabını gayet iyi bildiği soruları sorarak Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Terörsüz Türkiye hedefimize iftiralarla saldırmaktadır. İP'ini emperyalizmin kuyruğuna bağlamış bu sahte yüzlere en güzel cevabı her zaman büyük Türk milleti vermiştir ve şüphesiz yine verecektir."