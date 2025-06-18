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MHP'den İYİ Parti'ye sert tepki: 'Terörsüz Türkiye' hedefimizden rahatsızlar!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, 'Terörsüz Türkiye hedefimizden yalnızca Dervişoğlu ve küresel terör baronları rahatsız.' ifadesinde bulundu.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
MHP'den İYİ Parti'ye sert tepki: 'Terörsüz Türkiye' hedefimizden rahatsızlar!
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, " Terörsüz Türkiye hedefimizden bir Müsavat Dervişoğlu bir de kandan beslenen küresel terör baronları rahatsız olmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kullandığı bazı ifadelere tepki gösterdi.

İYİ PARTİ'YE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Dervişoğlu'nun, grup toplantısında "günübirlik ve sığ siyaset anlayışıyla" konuştuğu değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, "Bir sabah kalkıp rüzgarın yönüne göre duruş değiştirmeyi alışkanlık edinmiş olan bu zatın, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı haddini aşan ve yalanla beslenmiş sözleri 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz başarıya ulaştığında büyük Türk milleti tarafından suratına çarpılacaktır." görüşünü paylaştı.

İsmet Büyükataman, Dervişoğlu'nun, Türkiye'de ve bölgesinde yaşanan gelişmeleri "emperyalizmin at gözlüğüyle okuduğunu" savunarak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin öncülük ettiği Terörsüz Türkiye stratejisinin, emperyalizme geçit vermeyen, Ankara merkezli bir hedef olduğunu vurguladı.

MHP'li Büyükataman, şunları kaydetti:

"Meselenin sahibi Türk devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM çatısı altında kurulacak olan komisyon, meselenin milletin meclisinde ortak akılla çözülmesine öncülük edecek yerinde bir adımdır. Dün Kandil'in temsilcilerinin güdümündeki masalarda Türkiye'nin düşmanlarıyla iş pişirmekten gocunmayan Dervişoğlu'nun maskesi çoktan düşmüştür. Türk milleti meseleyi anlamış, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin istiklal ve istikbalini muhafaza eden tarihi adımı etrafında birleşmiştir. Terörsüz Türkiye hedefimizden bir Müsavat Dervişoğlu bir de kandan beslenen küresel terör baronları rahatsız olmaktadır. Bu görüntü, Dervişoğlu'nun, siyasi ikbalini korumak için emperyalizmin 'İP'ini alçakça salladığını ortaya çıkarmaktadır."
  • MHP Genel Sekreteri
  • Terörsüz Türkiye
  • İYİ Parti Genel Başkanı

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