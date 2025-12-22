İSTANBUL 12°C / 9°C
  MHP'den kardeşlik komisyonu mesajı: Büyük ihtimalle görev süresi uzatılacak
Güncel

MHP'den kardeşlik komisyonu mesajı: Büyük ihtimalle görev süresi uzatılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Büyük ihtimalle Terörsüz Türkiye komisyonunun görev süresi uzatılacak' dedi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 17:39
MHP'den kardeşlik komisyonu mesajı: Büyük ihtimalle görev süresi uzatılacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı'nın açıklama yapacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise verimli, uyumlu bir toplantı olduğunu söyleyerek, "Çarşamba yazım komisyonu bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldız komisyonun süresinin uzatılacağını belirterek, perşembe günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nın yapılabileceğini ifade etti.

