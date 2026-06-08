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MHP'den Kilis kararı: İl teşkilatı feshedildi

MHP Genel Merkezi, Kilis İl Teşkilatı'nı parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerine dayanarak feshetti. Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın kararı sosyal medya üzerinden duyururken, yeni il başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını açıkladı.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
MHP'den Kilis kararı: İl teşkilatı feshedildi
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MHP'de teşkilat yapısına yönelik kritik bir karar Kilis'ten geldi. Genel Merkez, Kilis İl Teşkilatı'nı feshederek yeni bir il başkanı atadı. MHP Kilis teşkilat feshi kararı, parti içi yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.

MHP KİLİS İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ, YENİ BAŞKAN ATANDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, Kilis İl Teşkilatı'nı feshetti. Yeni il başkanı olarak ise Ercan Akdemir'in atandığı duyuruldu.

MHP Genel Merkezi, Kilis İl Teşkilatı'nı feshederek, yeni il başkanı atadı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır" dedi.

Kararın parti teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında alındığı öğrenildi.

  • MHP Kilis teşkilat feshi
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  • Edip Semih Yalçın
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