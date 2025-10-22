İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

MHP'den kirli siyasete yargı tokadı! Zafer Partili başkan hakkında suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
MHP'den kirli siyasete yargı tokadı! Zafer Partili başkan hakkında suç duyurusu
Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş, sosyal medya hesabında "Akplileri ve Mhplileri gördükçe deistlere, ataistlere daha bi saygı duyuyorum", "Bahçeli bu ülkede en büyük fitne odağıdır", "Günümüzün MHP'lileri vatansever değildir! Çıkarcıdır! Babam olsa fark etmez" paylaşımları yaptı. Paylaşımlarla ilgili MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yarol, daha sonra yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ağır hakaret ve tahrik içerikli paylaşımlar sebebiyle, yasal hakkımızı kullanarak yüce Türk yargısına suç duyurusunda bulunduk. Bizler, devletine ve milletine sadakatle bağlı Ülkücüler olarak, hiçbir zaman fitneye, nifaka ve bölücülüğe sessiz kalmadık, kalmayacağız.

"DERTLERİ VATAN DEĞİL KARGAŞA"

Kim olursa olsun, Türk milliyetçiliğini hedef alan, toplumda kin ve nefret tohumları eken her sözün karşısında dimdik durmak boynumuzun borcudur. Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu söylem ve tavırlar, artık açıkça göstermektedir ki, onların derdi vatan değil, kargaşadır; millet değil, menfaattir.

Biz inanıyoruz, Yüce Türk adaleti gereken cevabı verecek, bu kirli dile ve tahrik siyasetinin sahiplerine haddini bildirecektir. Biz susmayız, biz eğilmeyiz. Hakaretin, tehdidin ve yalanın karşısında dün nasıl dimdik durduysak, bugün de aynı kararlılıkla davamızın, milletimizin ve devletimizin yanındayız" dedi.

