Güncel

MHP'den ''Terörsüz Türkiye'' açıklaması: Bu ay rapor çalışması biter

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki gelişmelerin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hazırlanacak ortak rapor sürecine olumlu yansıyacağını belirterek, 'Bu ay rapor çalışması biter.' dedi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 13:54
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor için çalışmalarını sürdürüyor.

Buluşma öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

Taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yıldız, "Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi olur mu?" sorusuna "Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter." dedi.

