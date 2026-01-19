MHP'den ''Terörsüz Türkiye'' açıklaması: Bu ay rapor çalışması biter

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor için çalışmalarını sürdürüyor.

Buluşma öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yıldız, "Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi olur mu?" sorusuna "Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter." dedi.