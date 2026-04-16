MHP'den il teşkilatları için fesih kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kars, Eskişehir ve Kütahya il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 13:24
MHP'den il teşkilatları için fesih kararı
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır." ifadesini kullandı.

ESKİŞEHİR İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır.

KARS İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kars İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır." ifadesini kullandı.

