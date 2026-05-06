  • MHP'den ''Terörsüz Türkiye'' mesajı! İlk adım Samsun'dan
MHP'den ''Terörsüz Türkiye'' mesajı! İlk adım Samsun'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını açıkladı. Yalçın, kongrenin 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sembolik ilk adımı olacağını vurguladı.

İHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 13:24
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin kongre sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Yalçın, sembollerin siyaset dilindeki önemine işaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının "ilk adım" olarak nitelendirilmesinin Milli Mücadele ruhunu yansıtan güçlü bir sembol olduğunu belirtti. MHP'nin de tarihi anlam taşıyan kavramları siyasi iletişimde kullandığını ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pek âlâ bir siyasi 'ilk adım'dır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, millî mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dır. Partimizin 27 Nisan tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde 'ilk kongre adımı'nın da 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Millî Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Bu vesileyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin barış, dirlik ve sükûn içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır."

Yalçın, güçlü milli devlet yapısının yalnızca Türkiye için değil, bölgedeki diğer ülkeler açısından da "sömürgeciliğin panzehri" olduğunu belirterek, İran, Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerin milli devlet yapılarının korunmasının Türkiye'nin güvenliği bakımından hayati önem taşıdığını ifade etti. MHP'nin Samsun İlkadım Kongresi'nin bu bilinçle gerçekleştirileceğini kaydeden Yalçın, kongre sürecinin aynı ruh ve inançla devam edeceğini, 7 Mart 2027'de yapılacak Olağan Büyük Kurultay'a da aynı anlayışla gidileceğini bildirdi.

  • MHP İlkadım Kongresi
  • 19 Mayıs
  • Terörsüz Türkiye

