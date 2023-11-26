MHP'den, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı için spor diplomasisine özel toplantı

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde MHP Spor Komisyonu tarafından 2 Aralık'ta "Türkiye'de ve Dünyada Spor Diplomasisi" başlıklı toplantı düzenlenecek.

Siyaset ve spor dünyasından katılımcıların yer alacağı toplantıda, konu hukuk, siyasal, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilecek.

MHP Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletlerin kamuoyunun ilgi duyduğu ve takip ettiği spor organizasyonlarından faydalanarak kamu diplomasisi yöntemleri geliştirdiğini belirtti.

Uluslararası alanda sportif başarının "yumuşak güç unsuru" olarak kullanılması ve bu çerçevede oluşturulan imajın, devletlerin dış politika oluşturma ve uygulama yöntemlerini etkilediğine işaret eden Özbay, şöyle devam etti:

"Ülkelerin dış politikada yabancı devletlere iletmek istedikleri mesajları, spor diplomasisi aracılığıyla birçok devlete ve milyarlarca insana rahatlıkla ulaştırabildikleri görülmektedir. Spor organizasyonları kadar, marka değeri olan sporcular da spor diplomasisinde önemli rol üstlenmektedir. Spor elçisi olarak nitelendirilen popülaritesi yüksek sporcular aracılığıyla geleneksel diplomasi yoluyla elde edilmesi mümkün olmayan diplomatik başarılar kazanılmaktadır."

- "SPOR, ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇIKARLARI KORUMAK İÇİN ARAÇ"



Özbay, sporun uluslararası ilişkilerde ülkelerin çıkarlarını koruma çerçevesinde önemli araçlardan biri olarak görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan doğan haklarını sonuna kadar savunan, bölgesindeki terörizm ve uluslararası göç gibi sorunların kalıcı çözümüne katkıda bulunan, komşularıyla ve diğer uluslarla işbirliğine dayalı politikalar üreten, barışın değişmez unsuru olarak bulunduğu coğrafyada söz sahibi olmaya devam eden Türkiye, spor diplomasisini aktif bir şekilde kullanmasıyla var olan olumlu algısını artırabilecek, uluslararası marka değerine katkıda bulunabilecektir."