MHP'li Aycan: Cumhurbaşkanının vetosundan memnun oldum

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına, zeytinciliğin gelişmesi ve teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi verdiğini söyledi.

Zeytinciliğin çok önemli bir alan olduğunu ancak Türkiye'de yeteri kadar güçlülük kazanmadığını belirten Aycan, Türkiye'nin zeytincilikte dünyada 4'üncü sırada bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2017 yılında 177 milyon olan zeytin ağacı sayısının daha da arttığını anlatan Aycan, teklifle, zeytin ağaçları ve zeytinlik alanları tespit, takip ve koruma görevinin Tarım ve Orman Bakanlığına verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Teşvikten yararlanmak için 500 ağaç şartının 300 ağaca indirilmesini istediklerini vurgulayan Aycan, zeytinliğe bakmayanlara, zeytinlikleri ihmal edenlere asgari ücretin yirmide biri, kesilen ve sökülen zeytin ağacı için asgari ücretin onda biri ceza öngördüklerini ifade etti.

- "YASANIN TÜMÜNÜN OYLAMASINA KATILDIM"

Gazetecilerin, termik santrallerin filtre kullanması gerektiği yönünde açıklamalarının olduğu ancak teklife olumlu oy kullandığının belirtilmesi üzerine Aycan şöyle konuştu:

"Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Amacım sağlık. Geçen haftalarda basın toplantısında termik santrallerin bacasız çalışmaması gerektiğini söyledim. Bunun insan ve çevre sağlığına olan zararlarını anlattım, şimdi de aynı fikirdeyim. Ben zararlarını anlattığımda kimse yanımda olmamış, bana destek vermemişti. Sadece termik santrallerin değil tüm sanayi kuruluşlarının bacalarının tehlikelerinden bahsettim. Hala aynı görüşümü tekrarlıyorum: Sanayi kuruluşları ve termik santraller, bacalarını, filtrelerini ıslah etmeden çalışmamalı."

"Cumhurbaşkanı veto etti, neler hissettiniz?" sorusuna Aycan, "Memnun oldum. En azından sesimiz duyulmuş." karşılığını verdi.

Gazetecilerin "Bacalarla ilgili açıklamanız sonrasında teklife olumlu oy verdiniz, eleştirildiğiniz nokta burası." sözleri üzerine Aycan, "54 maddenin içindeki bir madde termik santralle ilgili. Paketin tümüyle ilgili oylamaya katıldım. Parti grubumuzun aldığı bir karar var. Düzenlemede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, termik santrallere filtre yapılmasıyla ilgili bir takvim yayınlıyor. Termik santrallerle hava kirliliği üzerine hiç konuşmayanları, o gün gelmeyenleri sorgulamak lazım. Oylamaya muhalefetten 35 kişi katılmış." değerlendirmesini yaptı.