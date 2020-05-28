AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:12

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, Yunanistan'da 19 Mayıs'ın "Pontus katliamı" olarak anılmasını kınadı.

Açıklamasında, "Bu komediyi hadsizce nefrete dönüştürenler, gördükleri 'Pontus devleti' rüyası ile Atatürk'e ve Türk milletine saldıran Yunan Dışişleri Bakanvekili Varvitsiotis Miltiadis ve Türk bayrağını yakan kendini bilmezlerdir. Rüyalarını kabusa çevireceğimizden şüpheleri olmasın." değerlendirmesinde bulunan İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"Türk milletinin insani hasletlerini en iyi bilenlerden biri, yüzlerce yıl Türk hakimiyetinde gönüllü yaşamış olan bugünkü Yunanların atalarıdır. Gazi Mustafa Kemal'in vatanın harimiismetinde boğduğu işgalci Yunan askerleri dışında tek bir Yunan'ın burnu kanamamıştır. Yunan devletine tavsiyemiz, 1919-1922 arasında Türk milletine katliamları reva görenlerin torunlarının tasmasını bağlamasıdır. Aksi takdirde büyük Türk milletinde Atatürklerin tükenmediğini hatırlatırız ki bu sefer Sicilya'ya kadar yüzmek zorunda kalabilirler."