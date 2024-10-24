MHP'li Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Çakmakoğlu'nun cenazesi yarın İncesu Kara Mustafa Paşa Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncesu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU KİMDİR?

Sabahattin Çakmakoğlu, 1995 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. 23 Kasım 1997 tarihinde de partisinin merkez yürütme kurulu üyeliğine seçilerek genel başkan yardımcılığına getirildi. 2007'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adaylığını koydu ancak Abdullah Gül'e karşı kaybetti.

Sabahattin Çakmakoğlu, 25 Kasım 1930 tarihinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi ve Mülki İdare Amiri olarak kamu sektöründe çalışmaya başladı. Bu dönemde Kozaklı, Gülşehir, Ürgüp, Çıldır, Bayburt ile Ereğli ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. Daha sonra valiliğe terfi ederek Gümüşhane, Isparta, Edirne, Gaziantep, İçel, ve Merkez bölgelerinde vazifelerde bulundu. Bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Müsteşarlığı ile İçişleri Bakanlığı da yaptı. 1991 yılında da bakanlar kurulu kontenjanından Yüksek Öğretim Kurumu üyeliğine seçildi. 1992'de emekliye ayrılmasının ardından da bi süre cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak çalıştı. Daha sonra Anavatan Partisi'ne katılarak siyasete atıldı.

1995 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye oldu. Alparslan Türkeş'in vefatına kadar da kendisine danışman olarak himetlerde bulundu. 23 Kasım 1997 tarihinde de MHP'nin merkez yürütme kurulu üyeliğine seçilerek genel başkan yardımcılığına getirildi. 1999 Türkiye genel seçimlerinde de Kayseri'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan hükümette de Milli Savunma Bakanlığı'na tayin edildi. 2007 seçimlerinde de yeniden Kayseri milletvekili oldu. 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adaylığını koydu ancak Abdullah Gül'e karşı kaybetti. Sabahattin Çakmakoğlu, 2011 genel seçimlerinde aday olmayarak siyasetten çekildi.