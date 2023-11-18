MHP'li Kalaycı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da tüm Avrupa medeniyetine insanlık dersi verdi

Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nda, Gazze ve Filistin'de çocuklar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, kadınlar ve tüm sivillerin barbar saldırıların canlı hedefi olduğunu belirtti.

İsrail'e karşı Türkiye'nin duruşunun sağlam olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Milletimiz desteğiyle, duasıyla Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın insani diplomatik çabaları sonuç verecek ve bu vahşet inşallah sona erecektir. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da Avrupa basınına ve tüm Avrupa medeniyetine insanlık dersi vermiş, küresel vicdanın sesi olmuştur." dedi.

Kalaycı, Türk Devletleri Teşkilatının kurulduğunu, gelecek perspektifini ortaya koyan ve çok yönlü iş birliğinin yol haritası niteliğinde olan "Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi" çerçevesinde önemli adımların atıldığını anlattı.

"KAAN YAKINDA SEMALARDA GÖRÜLECEK, DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALACAKTIR"



Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, denizaltı ve zırhlı araçlar ile füze ve silah sistemlerinin artık Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Kalaycı, şunları kaydetti:

"Tüm havacılık, uzay ve savunma sanayi ürünlerimiz, milletimizin göğsünü kabartmaktadır. F-35'i vermezlerse vermesinler. Adını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin koyduğu yeni nesil milli muharip uçağımız KAAN yakında semalarda görülecek, dosta güven düşmana korku salacaktır."

Kalaycı, merkezden yerele, istikrarı bozmadan yürümek için milletle gönül birliği yaptıklarını, 31 Mart 2024'te zilletin kalan izlerini de silmek için serdengeçti bir yürekle çalışmanın azminde olduklarını dile getirdi.

Toplantıya, partinin MYK üyeleri, bazı milletvekilleri, Antalya, Adana, Mersin, Isparta, Karaman ve Aksaray il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.