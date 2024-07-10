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MHP'li Meclis üyesinden CHP'li Büyükşehir Belediyesine randevu tepkisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda MHP'li Meclis üyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den randevu alamadığı için tepki göstererek, 'Bunun en basit tabiri sallanmamak, ciddiye alınmamak Hakan Değirmenci'yi sallamayabilirler, çok da problem değil. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesini kimsenin sallamamaya hakkı yok' dedi.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
MHP'li Meclis üyesinden CHP'li Büyükşehir Belediyesine randevu tepkisi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı tepkiyle başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer meclis toplantısına katılmazken, meclis toplantısının başlaması ile söz isteyen MHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Değirmenci, ilçedeki bir konuyla ilgili Başkan Yüceer ile görüşmek için randevu alamadığını ve randevunun bilinçli şekilde verilmediğini söyledi.

"ARAYA BİR BARİYER KURMUŞLAR"

Değirmenci açıklamasında, "Randevu için özel kalem müdürünün sekreteri ile görüştük randevu talebimiz olduğunu söyledik fakat ileri bir tarihe ertelendi ve geri dönüş bile yapılmadı. Tekrardan özel kalem müdürümüze ulaşmaya çalıştık fakat kendisiyle bir şekilde görüşebildik. Ama görüşmeden istinaden yine bize geri dönüş yapılmadı. Ben meclis üyesi olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza ulaşamıyorsam 1 milyon 167 bin vatandaşımızın sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza nasıl ulaşacak. Şuna da eminim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın inisiyatifinde ve iradesinde değil bu konular. Başkanımızın 20 seneden beridir Tekirdağ siyasetinde oluşturduğu bir imajı var. Ama maalesef bu tür şeylerin ona zarar verdiğini düşünüyorum. Bunun en basit tabiri sallanmamak, ciddiye alınmamak Hakan Değirmenci'yi sallamayabilirler çok da problem değil. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesini kimsenin sallamamaya hakkı yok. Kapaklı'nın 142 bin vatandaşını temsil eden bir belediye meclis üyesini kimsenin sallamamaya hakkı yok. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudan haberdar olduğunu zannetmiyorum. Eğer kendisinin bilgisi dahilinde olsaydı muhakkak görüşme sağlardı. Ama bu arkadaşlar araya bir bariyer kurmuşlar. Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçelerin problemlerinin görüşülmesine engel oluyorlar. Bundan rahatsız olan başka insanların da olduğunu biliyorum. Bu noktada bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Randevu tepkisinin ardından meclis toplantısı başladı.

  • MHPli Meclis Üyesi
  • Randevu Tepkisi
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