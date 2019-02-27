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MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesine hapis

MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

  • AA
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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, MHP'li muhaliflerin 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin, yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin eski üyesi tutuklu sanık Oktay Acu ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Acu, iddiaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Acu, beraatini istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Oktay Acu'ya, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve Acu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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