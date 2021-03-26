MHP'nin A Takımı belli oldu! İşte tam liste...

26 Mart 2021 Cuma 17:49 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 18:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı Başkanlık Divanı şöyle:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Edip Semih Yalçın.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Feti Yıldız.

Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Mustafa Kalaycı.

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı İsmail Faruk Aksu.

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı İsmail Özdemir.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Mevlüt Karakaya.

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Kamil Aydın.

Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı İzzet Ulvi Yönter.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Sadir Durmaz.

Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Pelin Yılık.

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Yaşar Yıldırım.

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Filiz Kılıç.

Parti Genel Sekreterliği İsmet Büyükataman.

İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığı Tamer Osmanağaoğlu.

Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı Bahadır Bumin Özarslan.

BAHÇELİ'DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi:

"2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne Meclis'te grubu bulunan partiler destek vermişse de zaman içinde bahse konu sözleşmenin milli ve manevi yapımızla çelişen uygulama sonuçları kaygı verici düzeyde artış göstermiştir."