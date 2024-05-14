TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

* Son derece verimli, son derece faydalı Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerimizi paylaştığımız bir görüşme oldu.

* İnşallah Türkiye bu yeni anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak.

* Söz de karar da Meclis'indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır.