İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2814
  • EURO
    34,8599
  • ALTIN
    2430.81
  • BIST100
    10081.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Söz de karar da Meclis'indir
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Söz de karar da Meclis'indir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinin ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Son derece verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Söz de karar da Meclis'indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır.' dedi.

14 Mayıs 2024 Salı 13:47 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Söz de karar da Meclis'indir
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

* Son derece verimli, son derece faydalı Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerimizi paylaştığımız bir görüşme oldu.

* İnşallah Türkiye bu yeni anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak.

* Söz de karar da Meclis'indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.