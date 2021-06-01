01 Haziran 2021 Salı 15:49 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:49

MHRS ile aşı randevusu alma işlemi, aşı sırası gelen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde aşı çalışmaları sürerken, sıra 50 yaş üstü vatandaşlara geldi. Koronavirüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olan hastane randevu sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Şimdiye kadar ülke genelinde toplam yapılan aşı sayısı 29 milyona ulaştı. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ile aşı randevusu alma işlemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı üzere bugünden itibaren 50 yaş üzeri aşılamaları başladı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu MHRS.gov.tr ve ALO 182 üzerinden veriliyor. Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastaneyi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

"Randevu al" seçeneğine tıkladığınızda "aşı randevusu al" kısmından aşı seçeneği çıkmaktadır. Biontech veya Sinovac aşılarından istediğinizi seçerek gün ve hastane belirleyip aşı randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm" proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.