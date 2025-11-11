İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

MHRS dolandırıcılığına suç duyurusu: Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AA11 Kasım 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
MHRS dolandırıcılığına suç duyurusu: Bakanlık harekete geçti
Sağlık Bakanlığı, MHRS adıyla ücret isteyen sahte siteler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

