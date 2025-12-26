İSTANBUL 9°C / 4°C
Güncel

MHRS iddiaları asılsız çıktı: “Para cezası” yalanı ifşa oldu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli mecralarda yer alan, “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

26 Aralık 2025 Cuma 19:49
MHRS iddiaları asılsız çıktı: “Para cezası” yalanı ifşa oldu
DMM, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu detayları kaydetti:

Çeşitli mecralarda yer alan, "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddiaları asılsızdır.

MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan "Randevu İptal Cezası Bildirimi" gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (http://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir.

Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir.

