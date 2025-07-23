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MHRS'de yeni dönem: Şehit yakını ve gazilere öncelik

Yeni uygulama ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
MHRS'de yeni dönem: Şehit yakını ve gazilere öncelik
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.

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