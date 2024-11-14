MİA'dan her ay bir öneri! Türkiye'nin istihbarat gündemine katkı sağlayacak

Türkiye'nin stratejik vizyonunun çizilmesine katkı sağlama, bu doğrultuda güvenlik, istihbarat ve bölge alanlarında bilimsel araştırmalar yapma misyonuyla çalışmalarını sürdüren akademi bu kapsamda, resmi sosyal medya hesapları üzerinden her ay "kitap" önerisinde bulunma kararı aldı.

Önerilecek kitapların ilki, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Nizamülmülk'ün "Siyasetname" isimli eseri olarak belirlendi.

MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhat Aslaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademinin kuruluşundan bugüne bir taraftan akademik camiaya, bir taraftan da topluma yönelik faaliyetler ve yayınlar yaptığını belirtti.

Akademinin üstlendiği misyon çerçevesinde bir tavsiye zinciri oluşturmak istediklerine dikkati çeken Aslaner, "Bu tavsiye zincirinin halkaları içerisinde filmler, kitaplar, belgeseller, farklı çerçevelerde üretilmiş yayınlar yer alacak. Muhtemelen ağırlıklı olarak da matbu metinler daha ziyade tavsiye edilecektir." ifadelerini kullandı.

Aslaner, akademinin yoğunlaştığı alanların başında istihbarat ve güvenlik çalışmaları geldiğine ancak bu alanların tabiatı gereği multidisipliner bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Sadece istihbarat ve güvenlik üzerine okumalar yapmak bu alanda derinleşmek için yeterli değil. Çok farklı disiplinlerden beslenmek gerekir. Aslında bizim bu tavsiye zincirini başlatmamızın arka planındaki bir amaç da bunu vurgulamak. Burada bir edebi metin, bir yöntem kitabı yahut da bir biyografi, istihbarat ya da ilk bakışta güvenlikle doğrudan alakası olmayan ama onunla irtibat kurabileceğimiz çerçevelerde paylaşımlarımız ve tavsiyelerimiz olacak."

- "ÖNEMLİ OLAN TAVSİYELERİN GÜNDEM OLUŞTURMASI"

Kitapların MİA'nın mevcut öğrencileri, öğrenci adayları, akademik camia ile toplum için tavsiye niteliği taşıyacağını belirten Aslaner, "Bizim açımızdan önemli olan bu tavsiyelerin küçük ya da büyük bir gündem ve aslında üzerinde konuşulacak bir altlık oluşturması. Bizim açımızdan bir topluluk oluşturmak, ortak gündemler çerçevesinde konuşmak, tartışmak akademinin son derece önemsediği hususlar. Bunun ona da katkı yapacağını düşünüyoruz açıkçası." dedi.

Aslaner, her ay bir yayın tavsiyesinde bulunacaklarını, tavsiye edilen yayınların da akademinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını söyledi.

Bu kapsamda tavsiye edilecek ilk kitabın Nizamülmülk'ün Siyasetname isimli eseri olarak belirlendiğini aktaran Aslaner, şöyle devam etti:

"Akademi olarak tarihi tecrübemizi önemsiyoruz. Bunu hem istihbarat ve güvenlik tarihi bağlamında hem de düşünce tarihi ve en geniş anlamında tarih bağlamında kullanıyorum. Dolayısıyla ilk paylaşımımızın bu önemi göstermesini istedik. İstihbarat literatürünün dünyada da önemli isimlerine baktığınızda, bu literatürün şekillenmesinde tarih çalışmalarının ve tarihin disiplin olarak önemli bir yeri olduğunda görüyoruz açıkçası. Biz hem bunun farkında olduğumuzu hem de bunun farkında olunması gerektiğini vurgulamak istedik."

- "NİZAMÜLMÜLK SADECE BİR DEVLET ADAMI DEĞİL"

Aslaner, Nizamülmülk'ün yaşadığı dönemde üstlendiği görevler sayesinde istihbarat alanından da birçok bilgi ve tecrübe kazandığını, "Siyasetname" isimli eserin de bu açıdan ayrıca önem taşıdığını vurguladı.

Aslaner, şöyle devam etti:

"Nizamülmülk aslında sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir alim, önemli bir eğitimci, ilim adamı ve kendi döneminin düşünsel mirasına da sahip bir isim. Yani okumak için bulunduğu şehirler Bağdat, Nişabur ve İsfahan. Gazneliler bünyesinde babasıyla birlikte görev yaptı. Çağrı Bey'den itibaren Selçuklu idaresinin çok merkezi karakterlerinden birisi oldu ki, yaklaşık 40 yıllık bir vezirlik süreci de var. Dolayısıyla Nizamülmülk Yunan, İran, Hint düşünce geleneklerine bir ölçüde kendi döneminin verdiği imkanlar çerçevesinde sahip bir isim. Bütün bu birikimin taçlandırdığı 40 yıllık bir devlet tecrübesi. Bunları hesaba kattığımızda Nizamülmülk'ün kariyeri aslında Selçuklu'nun karşı karşıya kaldığı krizlerle birlikte büyüme ve açılım dönemine de tekabül ediyor. Bu dönemin temel aktörlerinden birisi Nizamülmülk."

Aslaner, Siyasetname'nin Nizamülmülk'ün tecrübelerini aktardığı bir metin olduğunu, devinimin çok yüksek düzeyde seyrettiği bir tarihi bağlamda yazıldığını ve bu devinimin de 21'inci yüzyıla paralel şekilde yorumlanabilecek kısımları içerisinde barındırdığını ifade etti.

Aslaner, "Siyasetname, siyaset, toplum, askeri alan, uluslararası ilişkiler ve istihbarat gibi pek çok meseleye dair önemli çözüm önerileri içeren bir metin. Bu açıdan da üzerinden 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen olgusal olarak içeriği tarih olmuş olsa bile barındırdığı prensipler itibarıyla hala önemsenmeyi hak eden bir metin. Tekrar tekrar bakılmayı ve yeniden yorumlanmayı hak eden bir metin. Bizim de Siyasetnameyi öne çıkararak aslında vurgulamak istediğimiz şey buydu." diye konuştu.

Aslaner, akademinin projelerinin artarak ve çeşitlenerek devam edeceğini, her ay bulunacağı yayın tavsiyelerinin aynı zamanda MİA'nın yürüteceği projelere dair işaretler olarak da telakki edilebileceğini belirtti.

Konular hakkında bilgi edinmek için akademinin resmi internet sitesinin incelenebileceğini hatırlatan Aslaner, ayrıca sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceğini söyledi.